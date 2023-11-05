Uçurum kenarında ölümüne poz

Dünyaca ünlü gözde turizm merkezlerinde yerli ve yabancı turistler, ölüm tehlikesine rağmen tehlikeli yerlerde poz verip fotoğraf çektiriyor. SABAH, Türkiye'nin manzarasına doyum olmayan turistik bölgelerinde risk taşıyan noktaları ve alınan güvenlik önlemlerini mercek altına aldı.Antalya'da falezlerde son 5 yılda uyarı levhaları ve korkuluklara rağmen 21 kişi falezlerden düşerek hayatını kaybetti. Bu yılın 10 aylık döneminde ölenlerin sayısı ise 4'e ulaştı. Bu ölümlerin büyük bölümü, denizden 50 metre yükseklikteki kayalıkların en uç noktasında fotoğraf çektirmek isteyenlerin ayağı kayarak ya da dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, falezlerde yaşanan ölümlerin önüne geçmek için son yıllarda demir korkuluk ve taş duvar yaptırdı. İtfaiye ve polis ekipleri de falezlerde yaşanan ölümlerin önüne geçmek için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ancak buna rağmen dün yine falezlerde dolaşan bir Rus kadın turist, yasak olan kayalıkların en uç noktasına giderek fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki falezin kenarındaki duvarın üzerine çıkan turist, fotoğraf çektirmek için burada bir süre durdu. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren anları SABAH muhabiri Erdoğan Öztürk görüntüledi.Turizm bölgelerinden Kapadokya'da da düşme vakaları yaşanıyor. Özellikle Uçhisar Kalesi'nde son 5 yılda 6 kişi düşerek yaralandı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Misafirlerimizin daha güvenli gezmeleri için kalenin falez kısımlarına duvar ördük. Kalemizin zirvesinde oyuklara düşenler oluyordu. Oralarda ise demir korkuluklarla önlemler aldık" dedi.Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde de ziyaretçilerin ölüm riskiyle karşı karşıya geldiği bölgeler yer alıyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist, Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için araçlarını yol kenarına park edip sarp kayalıkların üzerinde düşme tehlikesine aldırmadan poz verme yarışına giriyor. Ölümlü kazaların yaşandığı bölgede tatilciler fotoğraf çektirmek için kayalıkların en uç noktalarına kadar gidiyor. Kayalıkların olduğu bölgede güvenli alanın dışına çıkılmaması yönünde bilgi levhaları olmasına rağmen, uyarıları dikkate almayan turistler fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor.Çanakkale Bozcaada'daki Polente Burnu'nda ise geçen 7 Temmuz'da grafiker Yeşim Demir (39), gün batımını izlerken 30 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümünün ardından bölge geçici süreyle ziyaretçilere kapatıldı. Daha önce 23 Ağustos 2020'de de 28 yaşındaki endüstri mühendisi Ümran Önür aynı yerden düşerek hayatını kaybetmişti.Antalya'da dün yaşanan olayda Muratpaşa ilçesi Atatürk Kültür Parkı içerisindeki falezlerde tansiyonu düşen Resul Gök (58), 15 metrelik yükseklikten şans eseri önce ağaçlık alana ardından toprak zemine düştü. İtfaiye ekiplerin tarafından nefes kesen bir operasyonla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok yakın bir noktada bir gencin ise kurtarma operasyonları devam ederken falezlerin uçurum kısmında oturması 'pes' dedirtti.