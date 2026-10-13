UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç takvimi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından takımlar, lig aşamasında yeni puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. 13 ve 14 Ekim tarihlerine yayılan ikinci hafta programında Türkiye'nin iki temsilcisi mücadele edecek. Oynanacak karşılaşmalarla futbolseverleri iki gün boyunca yoğun bir maç programı bekliyor.
2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelelerinin yanı sıra Manchester City - PSG, Atletico Madrid - Manchester United ve Roma - Real Madrid maçları da haftanın programında yer alıyor.
Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının ardından 21 Ekim'de Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kasım ayında Stuttgart ve Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak. Aralık ayında AEK Atina deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, lig aşamasındaki son iki maçını ise ocak ayında oynayacak.
Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
Fenerbahçe'yi Aston Villa deplasmanının ardından yoğun bir Avrupa fikstürü bekliyor. Sarı-lacivertliler, 20 Ekim'de Slavia Prag'ı, 4 Kasım'da ise Liverpool'u konuk edecek. Kasım ve aralık aylarında üst üste iki deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe, lig aşamasını Atletico Madrid karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi maç takvimi: