UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç takvimi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından takımlar, lig aşamasında yeni puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. 13 ve 14 Ekim tarihlerine yayılan ikinci hafta programında Türkiye'nin iki temsilcisi mücadele edecek. Oynanacak karşılaşmalarla futbolseverleri iki gün boyunca yoğun bir maç programı bekliyor.