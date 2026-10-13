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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:17

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç takvimi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, Barcelona'yı İstanbul'da ağırlamaya hazırlanırken Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanında mücadelesi verecek. Avrupa'nın önemli kulüplerini buluşturan karşılaşmalar öncesinde maç programı da belli oldu. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, yayın bilgileri...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç takvimi: Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta?
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından takımlar, lig aşamasında yeni puanlar toplamak için sahaya çıkıyor. 13 ve 14 Ekim tarihlerine yayılan ikinci hafta programında Türkiye'nin iki temsilcisi mücadele edecek. Oynanacak karşılaşmalarla futbolseverleri iki gün boyunca yoğun bir maç programı bekliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelelerinin yanı sıra Manchester City - PSG, Atletico Madrid - Manchester United ve Roma - Real Madrid maçları da haftanın programında yer alıyor.

13 EKİM 2026 SALI MAÇLARI

  • 19.45 | Lens - Sporting
  • 19.45 | Sabah - Slavia Prag
  • 22.00 | Galatasaray - Barcelona
  • 22.00 | Arsenal - Lille
  • 22.00 | Atletico Madrid - Manchester United
  • 22.00 | Inter - Club Brugge
  • 22.00 | Leipzig - PSV Eindhoven
  • 22.00 | Viking - Bayern Münih
  • 22.00 | Villarreal - Napoli

14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA MAÇLARI

  • 19.45 | Feyenoord - Como
  • 19.45 | LASK - Liverpool
  • 22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe
  • 22.00 | Roma - Real Madrid
  • 22.00 | Manchester City - Paris Saint-Germain
  • 22.00 | Bodo/Glimt - Borussia Dortmund
  • 22.00 | Shakhtar Donetsk - AEK
  • 22.00 | Real Betis - Porto
  • 22.00 | Slovan Bratislava - Stuttgart
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, Barcelona karşılaşmasının ardından 21 Ekim'de Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kasım ayında Stuttgart ve Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak. Aralık ayında AEK Atina deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, lig aşamasındaki son iki maçını ise ocak ayında oynayacak.

Galatasaray'ın kalan Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

  • 13 Ekim 2026, 22.00: Galatasaray - Barcelona
  • 21 Ekim 2026, 19.45: Lille - Galatasaray
  • 3 Kasım 2026, 20.45: Galatasaray - Stuttgart
  • 24 Kasım 2026, 20.45: Galatasaray - Aston Villa
  • 8 Aralık 2026, 23.00: AEK Atina - Galatasaray
  • 19 Ocak 2027, 20.45: Galatasaray - Feyenoord
  • 27 Ocak 2027, 23.00: Paris Saint-Germain - Galatasaray
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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'yi Aston Villa deplasmanının ardından yoğun bir Avrupa fikstürü bekliyor. Sarı-lacivertliler, 20 Ekim'de Slavia Prag'ı, 4 Kasım'da ise Liverpool'u konuk edecek. Kasım ve aralık aylarında üst üste iki deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe, lig aşamasını Atletico Madrid karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

  • 14 Ekim 2026, 22.00: Aston Villa - Fenerbahçe
  • 20 Ekim 2026, 19.45: Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 4 Kasım 2026, 20.45: Fenerbahçe - Liverpool
  • 25 Kasım 2026, 23.00: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
  • 9 Aralık 2026, 23.00: LASK - Fenerbahçe
  • 20 Ocak 2027, 20.45: Fenerbahçe - Villarreal
  • 27 Ocak 2027, 23.00: Atletico Madrid - Fenerbahçe
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