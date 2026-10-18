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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:40

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yeni sınavı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın programını öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa'daki üçüncü maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag karşılaşması öncesinde sarı-lacivertlilerin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve mücadelenin başlama saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma beraberliği ve Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yeni rakibi Slavia Prag olacak. Sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisini 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıkacak Fenerbahçe, ilk galibiyetini kendi sahasında almak istiyor.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler, Kadıköy'deki karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek. Yayın programına göre maçın başlama saati 19.45 olarak belirlendi.

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin resmi canlı yayın seçeneklerini kullanabilecek.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUAN TOPLADI?

Avrupa serüvenine Roma karşısında başlayan Fenerbahçe, 10 Eylül'deki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İkinci maç için İngiltere'ye giden sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle İstanbul'a puansız döndü.

İlk iki karşılaşmada 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Slavia Prag maçında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE İLE SLAVIA PRAG DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım, 2022 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmişti. İstanbul'da ve Prag'da oynanan maçların ikisini de 3-2 kazanan Çekya temsilcisi, bir üst tura yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Prag'a giden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmandan üç puanla ayrıldı. Taraflar, son Avrupa kupası buluşmalarından yaklaşık iki yıl sonra yeniden İstanbul'da karşılaşacak.

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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ SIRADAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Slavia Prag karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde beş maç daha bekliyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki son mücadelesini Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.

Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

  • 4 Kasım 2026: Fenerbahçe - Liverpool
  • 25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
  • 9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe
  • 20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal
  • 27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe

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UEFA Şampiyonlar Ligi maçı: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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