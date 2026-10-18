UEFA Şampiyonlar Ligi maçı: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE İLE SLAVIA PRAG DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım, 2022 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmişti. İstanbul'da ve Prag'da oynanan maçların ikisini de 3-2 kazanan Çekya temsilcisi, bir üst tura yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Prag'a giden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmandan üç puanla ayrıldı. Taraflar, son Avrupa kupası buluşmalarından yaklaşık iki yıl sonra yeniden İstanbul'da karşılaşacak.