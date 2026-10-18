UEFA Şampiyonlar Ligi maçı: Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa'daki üçüncü maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag karşılaşması öncesinde sarı-lacivertlilerin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve mücadelenin başlama saati futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Roma beraberliği ve Aston Villa yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yeni rakibi Slavia Prag olacak. Sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisini 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıkacak Fenerbahçe, ilk galibiyetini kendi sahasında almak istiyor.
Futbolseverler, Kadıköy'deki karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek. Yayın programına göre maçın başlama saati 19.45 olarak belirlendi.
Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT'nin resmi canlı yayın seçeneklerini kullanabilecek.
Avrupa serüvenine Roma karşısında başlayan Fenerbahçe, 10 Eylül'deki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İkinci maç için İngiltere'ye giden sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle İstanbul'a puansız döndü.
İlk iki karşılaşmada 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Slavia Prag maçında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak.
İki takım, 2022 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmişti. İstanbul'da ve Prag'da oynanan maçların ikisini de 3-2 kazanan Çekya temsilcisi, bir üst tura yükselmişti.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Prag'a giden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmandan üç puanla ayrıldı. Taraflar, son Avrupa kupası buluşmalarından yaklaşık iki yıl sonra yeniden İstanbul'da karşılaşacak.
Slavia Prag karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde beş maç daha bekliyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki son mücadelesini Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.
Fenerbahçe'nin kalan Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında, 20 Ekim Salı akşamı @chobanistadyum'unda konuk edeceğimiz Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı. 🔗 https://t.co/Zf2mZF6u2b https://t.co/0SYhwTsYGH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 18, 2026