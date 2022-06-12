Ukrayna’dan döndü böbreğiyle annesine can oldu

44 yaşındaki Yasemin Gündüz, 24 yıl önce oğlunun doğumu esnasında geçirdiği rahatsızlıklar nedeni ile böbrek yetmezliği ile karşılaştı. İstanbul'da yaşayan Yasemin Gündüz uzun yıllar böbrek yetmezliği ile mücadele etti. Ukrayna'da okuyan Tunahan Gündüz, savaştan kaçmayı başararak annesine yeni bir yaşam hediye etti.

'OĞLUMDAN BİR CAN ALDIM, ÇOK FARKLI DUYGU'

İstanbul'da konut uzmanlığı yapan Yasemin Gündüz, çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirtti. Yasemin Gündüz, "11 yıldır tedavi görüyorum. Gitmediğim hastane, almadığım tedavi kalmadı. Babam ve kız kardeşim böbreklerini vermek için gönüllü oldular fakat onların da rahatsızlıkları vardı. Olumsuz sonuçlandı. Diyalize girdiğimde saatlerim ve günlerim gidiyordu. Hayatımı verimli bir şekilde yaşayamıyordum. Oğlum böbreğini bana vermek için çok uğraştı. Ben başta hiç istemedim. Fakat oğlumun ısrarları sonucunda, onunla dolu dolu geçireceğimiz yılları düşününce kabul ettim. Kadavradan nakillerin ülkemizde çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Belki kadavradan bir nakil yapılsaydı, oğlumdan böbrek almak zorunda kalmayacaktım. Oğlumdan bir can aldım, bu çok farklı bir duygu. Bundan sonra yaşayacağımız çok güzel yıllarımız olacak" dedi.

'GELMEZSEM ANNEMİ KAYBEDECEĞİMİ BİLİYORDUM'

Ukrayna'daki savaştan kaçarak annesine böbreğini bağışlayan Tunahan Gündüz, "Teyzemin böbreği anneme uymayınca savaştan kaçarak Türkiye'ye geldim. Kadavradan nakil bekledik fakat ne zaman çıkacağı belli değildi. Ülkemizde de kadavradan nakil çok yaygın değil. İkna etme sürecimiz biraz zor oldu. Anneme böbreğimi vermek istediğimde annem kabul etmedi. Bir anne bir evlat için her zorluğu nasıl kabul ediyorsa, ben de bu kararı verirken hiç düşünmedim. Annem diyalizi kaldıramıyordu. Böyle olunca onu kaybetmekten çok korktum. Annemle geçireceğimiz çok güzel yıllarımız olacak" diyerek duygularını dile getirdi.

'KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞI İLE NAKİL YAPMAK ÖNCELİKLİ TERCİHİMİZ'

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Yasemin Hanım'ın babasında şeker hastalığı, kız kardeşinin böbreklerinde ise taş vardı, onlardan böbrek alamadık. Diyaliz almaya devam edecekken oğlu gönüllü oldu. Bütün nakil bekleyen hastalara organ bağışı ile bağışlanan organlardan nakil yapmak öncelikli tercihimiz. Şu anda ülkemizde 30 bine yakın böbrek hastası nakil listesine kayıtlıdır. Birçok hasta da organ çıkma oranının düşük olması ve listede bekleme süresinin çok uzun olması nedeniyle listeye kaydolmamaktadır. Gerçekten de listede bekleme süresi ortalama 10 yıl civarındadır. Ancak uygun bir böbrek çıktığında birçok kıstas arasında o böbreği alabilmek için en önemli puan hasta ile takılacak böbrek arasındaki doku uyumuna verilmektedir" açıklamalarında bulundu.