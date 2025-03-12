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Giriş Tarihi: 12.3.2025 16:21 Son Güncelleme: 12.3.2025 16:23

Ulukışla’da Jandarma polis ortak operasyon yaptı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında il genelinde çalışma yürütüyor.

Hayrettin YENEL
Ulukışla’da Jandarma polis ortak operasyon yaptı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipler alınan ihbar üzerine, Bor İlçesi Kemerhisar kasabasında yaptıkları operasyonda şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 28 adet tabanca fişeği ele geçirdiler.

Jandarma ekipleri Ulukışla'da İlçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan faaliyette 2 şüphelinin evinde ve çevrelerinde yapılan aramada ise 15 gr. esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu aparatı , 1 adet ruhsatsız kuru sıkından bozma tabanca, tabancaya ait 85 adet mermi, 1 komando bıçağı, 1 adet kasa tura tabir edilen süngü 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 200 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonunda olaylarla ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.

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Ulukışla’da Jandarma polis ortak operasyon yaptı
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