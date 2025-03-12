Ulukışla’da Jandarma polis ortak operasyon yaptı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipler alınan ihbar üzerine, Bor İlçesi Kemerhisar kasabasında yaptıkları operasyonda şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 28 adet tabanca fişeği ele geçirdiler.

Jandarma ekipleri Ulukışla'da İlçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan faaliyette 2 şüphelinin evinde ve çevrelerinde yapılan aramada ise 15 gr. esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu aparatı , 1 adet ruhsatsız kuru sıkından bozma tabanca, tabancaya ait 85 adet mermi, 1 komando bıçağı, 1 adet kasa tura tabir edilen süngü 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 200 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonunda olaylarla ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.