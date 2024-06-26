Haberler Yaşam Haberleri Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.6.2024 08:28

Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı katılımıyla İspanya’da “ARGAY” Operasyonu gerçekleştirildiğini ve uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Ülkemizce Kırmızı Bülten’le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı!

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın katılımıyla İspanya'da "ARGAY" Operasyonu gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi❗️

Ülkemizce Kırmızı Bülten'le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

Ayrıca Argay Operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı.

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız.

Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Aziz Milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız.

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Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı!
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