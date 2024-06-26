Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: Kırmızı bülten ile aranan Kerim Dağlıoğlu yakalandı! | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımı ile İspanya’da gerçekleştirilen Argay Operasyonu'nda uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini ve örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını açıkladı.
"Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlara Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyeti'nden oluşan 400'den fazla polis katıldı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı. Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."
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