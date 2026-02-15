Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye’de kuyumcuda doldur-boşalt faciası: İş arkadaşını vurdu!
Ümraniye'de kuyumcuda doldur-boşalt faciası: İş arkadaşını vurdu!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Muhammed Safa S., amcasının silahıyla doldur-boşalt yaparken, silahın ateş alması sonucu 29 yaşındaki Muzaffer U kasığından vuruldu. Yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Safa S. (22) amcasına ait ruhsatlı tabancayla doldur-boşalt yaptığı esnada silah bir anda ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında bulunan Muzaffer U.'nun (29) kasığına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bilinci açık olan yaralıya ilk müdahaleyi iş yerinde yaptı. Muzaffer U. daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Muhammed Safa S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

