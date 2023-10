Üniversite öğrencisi AVM’de düşüp hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi olan Can D. (23) AVM'nin yemek katındaki balkona çıktı. Daha sonra Can D. çıktığı balkondan bilinmeyen bir nedenle metrelerce aşağıdaki AVM'nin tabelasının üstüne düştü.

Olayı gören vatandaşlar olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Can D. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Can D.'nin düşme nedeni hakkında araştırma başlattı.