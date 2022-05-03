Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı





(Şaban sarı)

O BANA SALDIRDI

Cengiz'in iddialarına yanıt veren Şaban Sarı ise "Kendisi benim 5 yıllık kiracım. Daireyi yabancı uyruklu kişilere sürekli alt kiracı olarak kiralıyordu. Daireyi boşaltması için UYAP'a da başvuruda bulunmuştuk. Olay günü binaya gittim, ortak alan olan çatı katını ve terası kendi alanına çevirmişti.





(Veysel Sarı)



Ben binanın durumunu kontrol ederken bir anda kapıyı açtı, 'Burada ne işin var' diyerek çıkıştı, 'Seni bir daha burada' görmeyeceğim diye saldırdı. Ben de kendimi savundum, darp raporumu aldım" ifadeleriyle kendini savundu.













