Video Yaşam Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video

Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video

03.05.2022 | 08:41

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İstanbul’un ilçelerinden Beyoğlu’na bağlı Hacımimi Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki mühendis İlkem Onur Cengiz, ev sahibinin saldırısına uğradı. Olay önceki gün, oturduğu apartmanda meydana geldi. Aralarında Galatasaray’ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı’nın kiracısı Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı hakaret dolu telefonların ardından saldırıya uğradı. Veysel Sarı’nın kardeşi Şaban Sarı’nın darp ettiği 33 yaşındaki mühendis, başından geçenleri SABAH’a anlattı.

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