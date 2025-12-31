Haberler Yaşam Haberleri Ünlü müzisyen aracıyla restorana daldı! 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
İstanbul Esenyurt'ta Moğollar müzik grubunun kurucularından müzisyen Cahit Berkay direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille restorana girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan müzisyen Berkay ve Garsontedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cahit Berkay kullandığı 34 MZC 529 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

RESTORANA GİRDİ

Kaza Berkay'ın yemek yemek için caddede bulunan restorana gittiği sırada meydana geldi. Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girerek durabildi. Berkay kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza sırasında otomobilin çarptığı garson ise yaralandı.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Diğer yandan restoranda hasar meydana geldi. Kazanın ardından Cahit Berkay ve yaralanan garson, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Berkay'ın aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cahit Berkay idaresindeki aracın restorana girdiği ve garsona çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar görülüyor.

