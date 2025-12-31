Ünlü müzisyen aracıyla restorana daldı! 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

Kaza saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cahit Berkay kullandığı 34 MZC 529 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
RESTORANA GİRDİ
Kaza Berkay'ın yemek yemek için caddede bulunan restorana gittiği sırada meydana geldi. Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girerek durabildi. Berkay kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza sırasında otomobilin çarptığı garson ise yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Berkay'ın aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cahit Berkay idaresindeki aracın restorana girdiği ve garsona çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar görülüyor.