Ünlü müzisyen aracıyla restorana daldı! 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Berkay'ın aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cahit Berkay idaresindeki aracın restorana girdiği ve garsona çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar görülüyor.