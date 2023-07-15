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Giriş Tarihi: 15.7.2023 18:59 Son Güncelleme: 15.7.2023 19:07

Ünlü ressamlar Kapadokya'yı resmetti

Yurt içinden ve yurt dışından Nevşehir'e gelen 7 ünlü ressam Kapadokya'yı hem çizdi hem de eserlerini sergiledi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Ünlü ressamlar Kapadokya’yı resmetti

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya'nın doğal yapısından ilham alan ünlü ressamlar önce eserlerini çizdi sonrasında ise çizdikleri eserlerini Uçhisar Kalesinde sergiledi.

Uçhisar Kalesinde düzenlenen sergiye Kırgızistan'dan 3, Azerbaycan'dan 1 ve yurt içinden 3 kişi olmak uzere toplamda 7 ünlü ressam katıldı.
Kırgızistan'dan katılan Arstan Dukuev yaptığı açıklamada; Ben Kırgızistan'dan geldim. Bir sanatçı olarak hem Türkiye'de çeşitli mekânlarda olmak hem de gezdiğimiz yerleri çizmek muhteşem bir duygu. Bugün kültürel miras ve doğal yapısıyla kendisine hayran bırakan Kapadokya'dayım. Bölgenin eşsiz dokusundan ilham alarak eserler ortaya çıkartmak ve sergilemek bir sanatçı olarak gurur verici" dedi.

Tarihî, kültürü ve doğal dokusuyla bambaşka bir yer olan Kapadokya'da çizim yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Ressam Orhan Zafer yaptığı açıklamada; "Tarihî, kültürü ve doğal yapısıyla bambaşka bir yer olan Kapadokya'da olmaktan çok mutluyum. Ayrıca bölgenin manzarasını eserlerime yansıtmaktan çok keyif aldım. Eserlerimi Uçhisar Kalesinde sergilerken yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşmak ise benim için ayrıcalık" şeklinde konuştu.

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Ünlü ressamlar Kapadokya'yı resmetti
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