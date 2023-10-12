Ünlü şarkıcı hakkında skandal iddia

Kocaeli'ndegeniş bir kesim tarafından tanınan ve valilik onaylı SMA hastası bebeklere destek amaçlı etkinlikler düzenleyen Organizatör Funda Belet Bor, SMA hastası Damla için bir gece organize etti. Düzenlenen geceye, katılımın ve tedaviye destek amacıyla toplanacak paranın yüksek olması için, Çılgın Sedat ile görüştüğünü söyleyen Bor, Çılgın Sedat'ın ücretsiz gelmeyi kabul etmesi üzerine tanıtım yaptı. Gece için 130 kişiye bilet satıldı. Biletlerin tamamı SMA hastası Damla'ya gidecekken, iddialara göre Çılgın Sedat konser için 60 bin TL istedi.Bor'un iddialarına göre, Çılgın Sedat düzenlenen geceden bir gün önce kendisini arayarak sahneye çıkmamakla tehdit etti ve 60 bin TL para istedi. Bunun üzerine, SMA hastası Damla için toplanan 60 bin TL ,organizatör tarafından Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurdu'nun hesabına gönderildi. Organizatör Funda Belet Bor, "Çılgın Sedat, SMA hastası Damla için ücret almadan sahne alacağını söyledi. Önce geceyi duyurduk ardından da yaklaşık 130 kişiye bilet sattık. Konsere bir gün kala Çılgın Sedat bizi arayarak 60 bin TL ücret istedi, aksi durumda sahneye çıkmamakla tehdit etti. Biletleri sattığımız için ve rezil olmamak için, hasta bebeğimiz için topladığımız 60 bin TL'yi Çılgın Sedat'ın hesabına yatırmak zorunda kaldık" dedi.