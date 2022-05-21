Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu





Diğerinin de durumu ağırdı ama, kalp atışı falan zayıfladı. Kalp masajı falan yaptık ama hayata döndüremedik. Bir tanesi öldü. Toplam 6 kişiydiler ama 2 kişi duvarın altında kaldı. Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten burada olay yerinde vefat etti." ifadelerini kullandı.