Urfa’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Urfa’da Yenilecek Yemekler

Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli turistik şehirlerinden bir tanesi Urfa'dır. Pek çok ünlü yemeği olan Urfa, lezzet konusunda oldukça önemli bir şehrimizdir. Bu eşsiz şehre bir gezi düzenlemek isteyen kişiler Urfa'da ne yenir, hangi yemeği meşhur gibi soruların yanıtlarını bilmek ve gezilerini bu şekilde ayarlamak isterler. İşte kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Urfa'da yenilecek yemekler ve merak edilen diğer soruların yanıtları…

Urfa'da Ne Yenir, Ne İçilir?

Etli yemekleriyle öne çıkan bir mutfağa sahip olan Şanlıurfa'da yenilecek önemli pek çok lezzet bulunur. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir:

Patlıcan kebabı: Kömür ateşinde pişen bu kebap; şişe dizilmiş şekilde patlıcan dilimleri arasında bulunan etlerden oluşur. Haşhaş kebabı: Birecik ilçesinin yöresel lezzetidir. Kuzu eti, sarımsak, maydanoz ve kırmızı biberle yapılır ve şişte kömür ateşinde pişirilir. Urfa kebabı: Adana kebabından farklı olarak acısız olan Urfa kebabı, Şanlıurfa'nın en ünlü yemeğidir. Ciğer: Urfa denilince akla gelen ilk lezzetlerdendir. Genellikle sabah kahvaltılarında tüketilir. Lahmacun: Şanlıurfa lahmacunu içerisinde isot ve maydanoz içeren bir lahmacun türüdür ve en ünlü yemeklerden bir tanesidir. Çiğ köfte: Esmer bulgur, biber, isot, domates ve salça gibi malzemelerden oluşan çiğköfteyi yemeden Urfa'dan ayrılmamak gereklidir. Şabut balığı: Türkiye'de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde tutulan şabut balığı Urfa'nın önemli lezzetlerinden bir tanesidir. Bostana: İçerisine buz konularak servis edilen bir salata türüdür. Yaz ayları için vazgeçilmezdir. Keme kebabı: Yılın sadece mart ve nisan aylarında yetişen bir mantar türü olan keme ile yapılan bir kebap türüdür. Kelle paça: Birçok sakatat çeşidinin sevilerek tüketildiği Urfa'da içilmesi gereken önemli bir çorbadır. Aya köftesi: Genellikle kahvaltılarda tüketilen ve esmer bulgurla yapılan bir köfte çeşididir. Mumbar dolması: Urfa'nın en meşhur lezzetlerinden bir tanesidir. Urfa sokaklarında bu lezzete oldukça kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Urfa'da Hangi Tatlı Yenir?

Urfa hem tatlılarıyla hem de kebaplarıyla ünlü olan bir ilimizdir. Bu ile gittiğinizde yemeniz gereken bazı tatlılar şunlardır: