Uyum Haftası Tarihleri 2025-2026: Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni döneme başlayacak olan öğrencilerden anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ile kademe atlayan öğrencilerin hangi tarihte ders başı yapacağı ise merak konusu oluyor. Peki, anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası kaç gün? İşte uyum haftası tarihleri ile ilgili merak edilenlerin yanıtı.
UYUM HAFTASI TARİHLERİ
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arası uyum haftası gerçekleştirilecek.
5. SINIFLARA UYUM HAFTASI VAR MI?
5. sınıflar için uyum haftası olmayacak. Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
5. sınıflar, yani ortaokula başlayacaklar ara sınıflarla birlikte 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak.