Uyum Haftası Tarihleri 2025-2026: Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni döneme başlayacak olan öğrencilerden anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ile kademe atlayan öğrencilerin hangi tarihte ders başı yapacağı ise merak konusu oluyor. Peki, anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor, uyum haftası kaç gün? İşte uyum haftası tarihleri ile ilgili merak edilenlerin yanıtı.