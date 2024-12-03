Uyuşturucu operasyonunda 2 piton, 1 mısır yılanı bulundu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Narkogüç operasyonları kapsamında Etimesgut'ta çalışma yapıldı. Belirlenen adreste yapılan aramada, 1 kilogram kokain, 2 Piton ve 1 Mısır yılanı bulundu.

Operasyonda bir kişi, "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yılanlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.