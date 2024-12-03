Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu operasyonunda 2 piton, 1 mısır yılanı bulundu
Giriş Tarihi: 3.12.2024 11:00 Son Güncelleme: 3.12.2024 11:01

Uyuşturucu operasyonunda 2 piton, 1 mısır yılanı bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kilogram kokainin ve 3 yılan ele geçirildi. Yılanlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Uyuşturucu operasyonunda 2 piton, 1 mısır yılanı bulundu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Narkogüç operasyonları kapsamında Etimesgut'ta çalışma yapıldı. Belirlenen adreste yapılan aramada, 1 kilogram kokain, 2 Piton ve 1 Mısır yılanı bulundu.

Operasyonda bir kişi, "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yılanlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu operasyonunda 2 piton, 1 mısır yılanı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA