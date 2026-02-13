Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Fenomen Enes Batur serbest bırakıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonda aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur Sungurtekin dün İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

FENOMEN ENES BATUR SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Sungurtekin, savcılık işlemlerinin ardından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enes Batur, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenomen Enes Batur işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek örnek verecek. Sungurtekin'in ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını beyan ettiği öğrenildi.