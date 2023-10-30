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Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:14 Son Güncelleme: 30.10.2023 13:30

Uyuşturucu ve silah satıcılarını böyle yakaladılar

İstanbul’da uyuşturucu madde ve silah satışı yapan üç kişi, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu ve silah satıcılarını böyle yakaladılar

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi Ferhat Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve yasa dışı silah satışı yapan Z.C.U., Ö.K. ve R.K. isimli üç suç ortağını yakaladı. Yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca, beş tüfek, havalı tabanca, balistik çelik yelek, susturucu, çok sayıda mermi ve 919 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Uyuşturucu" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olan üç suç ortağı da "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi ve 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu ve silah satıcılarını böyle yakaladılar
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