Ataşehir'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu | Video 30.10.2023 | 13:59 ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir'de 25 Ekim Çarşamba günü Ferhatpaşa Mahallesinde 3 şüphelinin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Sancaktepe Meclis Mahallesindeki bir kafeyi depo olarak kullandıklarını belirledi.Polis ekipleri tarafından işyerine düzenlenen operasyonda kimlik bilgileri belirlenen şüpheliler, Z.C.U., Ö.K. ve R.K. yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu kullanmak gibi çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. İşyerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet balistik çelik yelek, 1 adet susturucu, çok sayıda fişek ve 919 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.