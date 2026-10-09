Uzaya açılan bilim kapısı

NASA'nın "Mars'a gidemiyorsanız Salda'ya gidin" paylaşımıyla dünya çapında dikkat çeken Salda Gölü, bilim merkezine kavuştu. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da bulunan yaklaşık 30 astronotun katıldığı açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi uydularını geliştiren, astronotlarını uzaya gönderen ve 2027'nin ilk aylarında Ay yörüngesinde bilimsel araştırma gerçekleştirmeye hazırlanan ülke haline geldiğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin 45'inci bilim merkezi olduğunu açıkladı.

22.5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakan Kacır, "TEKNOFEST, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim şenlikleri ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle çalışmalar yürütülüyor. Bilim merkezlerimizde 22.5 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk" dedi. Kacır, Salda Bilim Merkezi'yle Türkiye'deki bilim merkezi sayısının 45'e yükseldiğini ifade etti.

DOĞAL LABORATUVAR

Salda Gölü'nün bilimsel özelliklerine vurgu yapan Bakan Kacır, gölün Mars'ın geçmişini ve yaşam izlerini araştırmak açısından doğal bir laboratuvar olduğunu belirterek Salda'da yürütülen bilimsel çalışmaların Mars'ta gerçekleştirilen araştırmalara katkı sunduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör