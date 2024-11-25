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Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:57 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:15

Uzman çavuş kalp krizinden hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik İlçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden J. Uzm. Çvş. Musa Dağ, memleketi Kaman' da öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Uzman çavuş kalp krizinden hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in de katıldığı cenaze töreninde Mustafa Dağ'ın ailesi ve yakınları göz yaşları döktü. Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Musa Dağ, evinde dinlendiği sırada rahatsızlanınca durumu arkadaşlarına bildirmiş arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

İlk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dağ, doktorların tüm çabasına karşı kurtarılamamıştı.

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Uzman çavuş kalp krizinden hayatını kaybetmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
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