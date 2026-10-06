VakıfBank-Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor!

Yeni sezonun ilk büyük sınavlarından birinde voleybolseverler ekran karşısına geçiyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı, Şampiyonlar Kupası için parkeye çıkarken, hangi takımın kazanacağı da merak konusu oldu. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı öncesinde maç saati ve yayın adresi de netleşti.
Kadın voleybolunda sezonun ilk kupası 6 Ekim 2026 Salı günü sahibini bulacak. VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul'ın buluşacağı Şampiyonlar Kupası finalinde ilk servis saat 18.00'de atılacak. Mücadele Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.
Kupayı tribünden takip edemeyecek voleybolseverler için yayın adresi de belli oldu. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kupa sahibini arıyor! VakıfBank 🆚 Eczacıbaşı Peron İstanbul ⏰ 18.00 📺 TRT Spor 📍 Antalya Spor Salonu https://t.co/9ZEtKL3z0w— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) October 6, 2026
Kadınlar Şampiyonlar Kupası bu yıl 17. kez düzenleniyor. Türk voleybolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getirecek organizasyon, sezonun henüz başında ilk kupayı müzesine götürmek isteyen iki iddialı kadroya sahne olacak.
Kupada geçmiş yıllarda VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın da birden fazla şampiyonluğu bulunuyor. Son iki organizasyonda ise kupayı Fenerbahçe Medicana kazanmıştı.