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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:50

VakıfBank-Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor!

Kadın voleybolunun iki güçlü temsilcisi bu kez sezonun ilk kupası için aynı file önünde buluşuyor. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı, Antalya’da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen iki rakibi karşı karşıya getirirken, voleybolseverlerin gözü de yayın bilgilerine çevrildi. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayın kanalı…

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VakıfBank-Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor!
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Yeni sezonun ilk büyük sınavlarından birinde voleybolseverler ekran karşısına geçiyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı, Şampiyonlar Kupası için parkeye çıkarken, hangi takımın kazanacağı da merak konusu oldu. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı öncesinde maç saati ve yayın adresi de netleşti.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kadın voleybolunda sezonun ilk kupası 6 Ekim 2026 Salı günü sahibini bulacak. VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron İstanbul'ın buluşacağı Şampiyonlar Kupası finalinde ilk servis saat 18.00'de atılacak. Mücadele Antalya Spor Salonu'nda oynanacak.

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupayı tribünden takip edemeyecek voleybolseverler için yayın adresi de belli oldu. VakıfBank-Eczacıbaşı maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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ŞAMPİYONLAR KUPASI ANTALYA'DA SAHİBİNİ BULACAK

Kadınlar Şampiyonlar Kupası bu yıl 17. kez düzenleniyor. Türk voleybolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getirecek organizasyon, sezonun henüz başında ilk kupayı müzesine götürmek isteyen iki iddialı kadroya sahne olacak.

Kupada geçmiş yıllarda VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın da birden fazla şampiyonluğu bulunuyor. Son iki organizasyonda ise kupayı Fenerbahçe Medicana kazanmıştı.

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ŞAMPİYONLAR KUPASI MAÇ BİLGİLERİ

  • Maç: VakıfBank-Eczacıbaşı Peron İstanbul
  • Tarih: 6 Ekim 2026 Salı
  • Saat: 18.00
  • Salon: Antalya Spor Salonu
  • Yayın: TRT Spor

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