VakıfBank-Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor!

ŞAMPİYONLAR KUPASI ANTALYA'DA SAHİBİNİ BULACAK

Kadınlar Şampiyonlar Kupası bu yıl 17. kez düzenleniyor. Türk voleybolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getirecek organizasyon, sezonun henüz başında ilk kupayı müzesine götürmek isteyen iki iddialı kadroya sahne olacak.

Kupada geçmiş yıllarda VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın da birden fazla şampiyonluğu bulunuyor. Son iki organizasyonda ise kupayı Fenerbahçe Medicana kazanmıştı.