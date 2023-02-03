İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı: İstanbullular tedbirli ve dikkatli olalım

İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Müdürlüğü bilgileri doğrultusunda vatandaylara uyarı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Kıymetli İstanbul'lu hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden alınan bilgilere göre İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım . Hava durumu ile ilgili gelişmelerden vatandaşlarımızı gelişmelerden sürekli bilgilendireceğiz. Karla karışık yağmur beklentisi nedeniyle sokakta kalanların misafir edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kimse soğukta ve karda kalmasın" dedi.