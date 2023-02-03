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Giriş Tarihi: 3.2.2023 17:22 Son Güncelleme: 3.2.2023 17:25

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: İstanbullular tedbirli ve dikkatli olalım

İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Cumartesi ve Pazar günü yağacak karla karışık yağmur için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı: İstanbullular tedbirli ve dikkatli olalım

İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Müdürlüğü bilgileri doğrultusunda vatandaylara uyarı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Kıymetli İstanbul'lu hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden alınan bilgilere göre İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım . Hava durumu ile ilgili gelişmelerden vatandaşlarımızı gelişmelerden sürekli bilgilendireceğiz. Karla karışık yağmur beklentisi nedeniyle sokakta kalanların misafir edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kimse soğukta ve karda kalmasın" dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: İstanbullular tedbirli ve dikkatli olalım
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