Vali’den CHP’lilere tepki: Siz paralel devlet misiniz? Utanmıyor musunuz? Ayıp, ayıp!

Makamında bulunan balkondan CHP'lilere seslenen Vali Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp! Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz!" diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.