Video Haber Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video
Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video

Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video

18.03.2025 | 16:06

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla alternatif tören düzenleyen CHP grubuna sert sözlerle tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alternatif bir anma programı gerçekleştirildi.

Havanın yağışlı olması üzerine Valilik binası girişine konulan kürsüde konuşma yapıldığı sırada valilik binasının balkonuna çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu alternatif tören düzenleyen CHP grubuna sert sözlerle tepki gösterdi.

Makamında bulunan balkondan CHP'lilere seslenen Vali Hacıbektaşoğlu, "Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp! Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz!" diyerek sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu da Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na; " Sayın Valim size saygımız var" dedi.

CHP İl Başkanı Devrim Dural da konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatacağını ve duruma göre bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video 00:48
Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video 18.03.2025 | 16:06
AK Parti’nin Çanakkale Zaferi temalı filmi, izleyenleri duygulandırdı | Video 01:22
AK Parti'nin Çanakkale Zaferi temalı filmi, izleyenleri duygulandırdı | Video 18.03.2025 | 09:43
Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video 01:13
Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 16:14
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.03.2025 | 22:54
Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi mesajı! 01:30
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı! 17.03.2025 | 18:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar 32:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 17.03.2025 | 18:04
DEM Parti heyeti, MHP’nin ardından AK Parti’yi ziyaret etti! İşte ilk açıklama | Video 02:10
DEM Parti heyeti, MHP'nin ardından AK Parti'yi ziyaret etti! İşte ilk açıklama | Video 17.03.2025 | 15:56
CHP’li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video 00:31
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video 17.03.2025 | 13:55
DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar | Video 02:43
DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar | Video 17.03.2025 | 12:29
Başkan Erdoğan, İstanbul’da gençlerle bir araya geldi | Video 07:07
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video 16.03.2025 | 08:36
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.03.2025 | 21:10
Bakırköy’de kargo gemisi karaya oturdu 02:08
Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu 15.03.2025 | 13:16
Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?. 03:40
Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?. 15.03.2025 | 13:23
Tüm dünyanın merakla beklediği ’Kanlı Ay Tutulması’ gerçekleşiyor | Video 03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41
DHKP-C’ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü | Video 00:10
DHKP-C'ye finansal destek soruşturmasında yeni gelişme: Şükrü Genç sağlık kontrolüne götürüldü | Video 14.03.2025 | 10:30
SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video 05:43
SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video 14.03.2025 | 09:29
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti 00:38
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti 13.03.2025 | 21:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Şam’a kritik ziyaret 01:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'a kritik ziyaret 13.03.2025 | 21:08
Milletvekilleri ile İftar Programı’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:57
Milletvekilleri ile İftar Programı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 13.03.2025 | 20:29
Hergün raflarda görüyoruz... Ünlü markaya ceza geldi! ’Light’ dediler gerçek başka çıktı | Video 02:48
Hergün raflarda görüyoruz... Ünlü markaya ceza geldi! 'Light' dediler gerçek başka çıktı | Video 13.03.2025 | 14:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY