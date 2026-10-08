Venüs retrosu ne zaman bitecek, çifte retro hangi tarihte başlayacak? Gökyüzünde iki retro bir arada!

ÇİFTE RETRO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Venüs geri hareketini sürdürürken 24 Ekim'de Merkür de retroya başlayacak. Böylece astroloji gündeminde "çifte retro" olarak anılan Venüs-Merkür birlikteliği başlayacak.

Merkür retrosu 13 Kasım'a kadar devam edecek. Bu nedenle iki gezegen 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında aynı anda retro harekette olacak. Merkür'ün bu dönemdeki geri hareketi tamamen Akrep burcunda gerçekleşecek.