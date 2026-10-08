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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:42

Venüs retrosu ne zaman bitecek, çifte retro hangi tarihte başlayacak? Gökyüzünde iki retro bir arada!

Venüs’ün geri hareketi devam ederken astroloji takviminde bu kez Merkür de devreye girmeye hazırlanıyor. İki gezegenin aynı dönemde retroda olacağı süreç, ilişkilerden iletişime kadar pek çok başlığı yeniden gündeme taşıyor. Venüs retrosu ne zaman bitecek, çifte retro hangi tarihte başlayacak?

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Venüs retrosu ne zaman bitecek, çifte retro hangi tarihte başlayacak? Gökyüzünde iki retro bir arada!
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Venüs retrosu ekim ayının ikinci yarısında farklı bir evreye geçiyor. Akrep burcundaki geri hareketini sürdüren Venüs, ilerleyen günlerde Terazi burcuna dönerken ilişkiler, para ve geçmişten gelen konular astroloji gündeminde yeniden öne çıkacak. Merkür retrosunun da aynı döneme denk gelmesiyle gökyüzünde kasım ortasına kadar hareketli bir süreç yaşanacak.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Ekim ayının başında Akrep burcunda geri harekete geçen Venüs, yaklaşık altı haftalık retro yolculuğunu kasım ortasında tamamlayacak. Türkiye saati dikkate alındığında Venüs 14 Kasım 2026'da yeniden ileri harekete geçecek.

Astroloji takvimlerinde Venüs retrosu; ilişkiler, maddi konular, kişisel değerler ve geçmişte yarım kalan meselelerin yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Gökyüzündeki retro hareket ise gezegenin gerçekten geriye gitmesi değil, Dünya'dan bakıldığında oluşan görünür bir hareket.

ÇİFTE RETRO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Venüs geri hareketini sürdürürken 24 Ekim'de Merkür de retroya başlayacak. Böylece astroloji gündeminde "çifte retro" olarak anılan Venüs-Merkür birlikteliği başlayacak.

Merkür retrosu 13 Kasım'a kadar devam edecek. Bu nedenle iki gezegen 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında aynı anda retro harekette olacak. Merkür'ün bu dönemdeki geri hareketi tamamen Akrep burcunda gerçekleşecek.

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VENÜS TERAZİ BURCUNA NE ZAMAN GEÇECEK?

Venüs retrosunun ikinci bölümünde burç değişimi de yaşanacak. Akrep'te başlayan geri hareket, 25 Ekim'de Terazi burcuna taşınacak ve Venüs retro sürecinin kalan bölümünü Terazi'de geçirecek.

Astrolojik yorumlarda Akrep dönemi daha çok güven, yakınlık ve ortak kaynaklarla; Terazi dönemi ise ilişkilerde denge, karşılıklılık ve uzlaşma temalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle ekim sonundaki burç değişimi, retro sürecinin ikinci önemli durağı olarak değerlendiriliyor.

2026 VENÜS VE MERKÜR RETROSU TARİHLERİ NELER?

Gökyüzü takvimindeki önemli tarihler şöyle:

  • 3 Ekim: Venüs retrosu başladı
  • 24 Ekim: Merkür retrosu başlayacak
  • 25 Ekim: Retro Venüs Terazi burcuna geçecek
  • 24 Ekim-13 Kasım: Venüs ve Merkür aynı anda retroda olacak
  • 13 Kasım: Merkür retrosu sona erecek
  • 14 Kasım: Venüs retrosu Türkiye saatine göre sona erecek
  • 15 Aralık: Venüs retro sonrası gölge alanından tamamen çıkacak

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Venüs retrosu ne zaman bitecek, çifte retro hangi tarihte başlayacak? Gökyüzünde iki retro bir arada!
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