VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? Ortaöğrenim bursunda tarih belli oldu!

VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM'nin ortaöğrenim eğitim yardımı, MEB'e bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Başvurular yalnızca formun doldurulmasıyla sonuçlanmıyor; öğrencinin ve ailesinin durumu da değerlendirmede dikkate alınıyor.

Özel okulda veya açık öğretimde okuyan öğrenciler destekten yararlanamıyor. Aynı aileden başka bir çocuğun VGM eğitim yardımı alması ya da öğrencinin başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs alması da değerlendirmeyi etkileyen şartlar arasında bulunuyor.

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