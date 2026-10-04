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Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:32 Son Güncelleme: 4.10.2026 16:33

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? Ortaöğrenim bursunda tarih belli oldu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2026-2027 eğitim yılı burs takvimiyle birlikte ortaöğrenim öğrencileri için başvuru dönemi de netleşti. VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilir soruları gündeme gelirken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabileceği destek için tarih aralığı belli oldu. İşte, VGM burs başvuruları için takvim ve başvuru şartları...

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VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir? Ortaöğrenim bursunda tarih belli oldu!
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Yeni eğitim yılında VGM'nin eğitim desteğinden yararlanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru dönemi başlıyor. VGM bursunu almaya hak kazanan öğrencilere aylık 1.750 TL eğitim yardımı veriliyor. VGM burs başvuruları öncesinde kimlerin bu destekten yararlanabileceği ve işlemlerin nasıl yapılacağı da veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvuru ekranı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da açılacak. Öğrencilerin formu doldurmak için 20 Ekim saat 23.59'a kadar süresi olacak.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra sonuçların hangi gün ilan edileceği kurum tarafından yapılacak duyuru ile paylaşılması bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM'nin ortaöğrenim eğitim yardımı, MEB'e bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Başvurular yalnızca formun doldurulmasıyla sonuçlanmıyor; öğrencinin ve ailesinin durumu da değerlendirmede dikkate alınıyor.

Özel okulda veya açık öğretimde okuyan öğrenciler destekten yararlanamıyor. Aynı aileden başka bir çocuğun VGM eğitim yardımı alması ya da öğrencinin başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs alması da değerlendirmeyi etkileyen şartlar arasında bulunuyor.

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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular için okula ya da Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gitmek gerekmeyecek. Başvuru ekranı açıldığında form, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak doldurulabilecek.

Öğrencilerin başvuru sırasında bilgilerini eksiksiz girmesi gerekiyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine verilen eğitim yardımı aylık 1.750 TL. Bursu almaya hak kazanan öğrencilere ödeme, eğitim döneminde 9 ay boyunca yapılıyor.

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VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencileri için takvim ortaöğrenimden farklı tarihler arasında yapılcak. 2026-2027 yükseköğrenim burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik takvimi YKS ve DGS ek yerleştirme süreçlerini dikkate alarak ayrıca duyuracak.

Yükseköğrenim öğrencilerine verilen mevcut burs tutarı ise aylık 4.000 TL. Başvuru tarihleri belli olduğunda üniversite öğrencileri için ayrı bir duyuru yayımlanacak.

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