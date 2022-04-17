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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Vicdansız bakıcıya iyi hal indirimi istinaf’ta

ARZU KAYA ARZU KAYA
Vicdansız bakıcıya iyi hal indirimi istinaf’ta
SABAH'ın 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin maruz kaldığı bakıcı dehşetini gündeme getirmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Türkmenistan uyruklu Merjen A., hakkında 'Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk celsesinde İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından önce 5 yıl hapis cezası aldı. Ardından bakıcıya iyi hal indirimi uygulanarak ceza 4 yıl 2 aya indirip tahliye kararı verildi. Vicdanları sızlatan kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olarak mahkemeye dilekçe gönderdi.



İYİ HAL KARARI ÖDÜL GIBI!
Suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunun altını çizen bakanlık, mahkemenin alt sınırdan verdiği cezayı eleştirdi. "İyi hal indirimi ödül niteliği taşımaktadır. Sanıklar hakkında üst sınırdan ceza tayini ile haklarında iyi hal indiriminin uygulanmaması suçtan caydırıcı olması adına bir zorunluluk haline gelmiştir" vurgusu yaptı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir diğer önemli vurgusu da verilen 'ödül' gibi cezayla kamu vicdanının zedelenmesiydi. Kararın toplumda infiale yol açacağı kaydederek mahkemenin verdiği cezaya ve tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme ise kararında değişiklik düşünmediğini duyurdu. Şimdi söz İstinaf Mahkemesi'nde.

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Vicdansız bakıcıya iyi hal indirimi istinaf’ta
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