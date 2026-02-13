Viranşehir’de doğum günü kutlaması facia ile sonuçlandı: 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece nöbetinde olan Mustafa Şaşak (17) için arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak'ın doğum gününü kutladı.

Kutlamanın ardından arkadaşlarının kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada, kulübede bulunan bir silahla oynadığı iddia edilen Mustafa Şaşak, silahın aniden ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şaşak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.