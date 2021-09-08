WhatsApp Web Giriş Ekranı - Bilgisayardan web.whatsapp.com’a QR Kod ile Giriş Yapma

Whatsapp Web, telefonunuzdan giriş yaptığınız Whatsapp uygulamasının web tabanlı uzantısıdır. Aynı anda hem telefondan hem bilgisayardan Whatsapp kullanıyorsanız, Whatsapp'tan gönderdiğiniz ya da aldığınız tüm iletiler senkronize olması nedeniyle bu iletileri telefondan veya bilgisayardan görebilirsiniz.

Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

Whatsapp uygulamasını bilgisayarlarınıza taşıyan Whatsapp web sayesinde mesajlarınızı bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Mesaj göndermek veya gelen mesajları görmek için telefonunuzu açmanıza gerek kalmıyor. Bu da pil süresi konusunda avantaj sağlıyor.

Whatsapp Web'in diğer bir avantajı ise, zaman. Bilgisayar aracılığı ile mesajlara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.

Tarayıcı açtıktan sonra doğrudan web.whatsapp.com üzerinden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfayı açtıktan sonra telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne girin. Ayarlar kısmında Whatsapp Web/ Masaüstü seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklayın ve ekrandaki barkodu tarayın. Barkodu tarattıktan sonra mesajlarınızı bilgisayar üzerinden yönetebilirsiniz. Whatsapp ayarlarınızı bu servis üzerinden değiştirebilirsiniz. Örneğin, Whatsapp Web bildirim sesi duymak istemiyorsanız bunu Whatsapp Web arayüzünden yapabilirsiniz. Herhangi bir kişiyi engellemek için telefon kullanmanıza gerek yok. Engellenen kişiler listesini Whatsapp Web üzerinden görebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için telefonunuz internete bağlı olmalıdır. Telefonunuzun internet bağlantısını kapatırsanız mesajları bilgisayardan göremezsiniz.

Tablette Whatsapp Web Kullanımı

www.whatsapp.com/download adresini kullanın.

Whatsapp'a bir tablet aracılığı ile erişim sağlamaya çalıştığınız için Whatsapp mobil sitesine yönlendirildiğinizi göreceksiniz. Sağ üst köşedeki 3 noktalı Chrome simgesine tıklayınız. Açılan menüden 'Masaüstü sitesi iste' seçeneğini tercih ediniz.

Sitenin masaüstü sürümünde, Iphone, Android, Blackberry ve diğer seçenekleri göreceksiniz. Whatsapp indirme linkine ulaşmak için Android telefonu seçeneğini tıklayın, ileri sekmesine tıklayarak devam edin. 'Bu dosya türü bilgisayarınıza zarar verebilir, yine de whatsapp.apk dosyasını saklamak ister misiniz' yazısını göreceksiniz.

Bu yazının ardından Whatsapp tabletinize yüklenecektir. Whatsapp.apk indirmeyi tıkladığınızda, ayarları değiştirmenizi isteyen başka bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Açılan pencereden Ayarlar'a tıklayın.

Ayarlar sekmesi açılınca 'Bilinmeyen kaynaklar' başlığını bulun ve izin verin.

Whatsapp Web kullanarak giriş yapmak için;

Google Chrome ya da Firefox yükleyin.

Telefonunuzda Whatsapp yok ise öncelikle telefonunuza Whatsapp uygulamasını indirin. Tabletten Whatsapp kullanmak için telefonda kurulu whatsapp uygulamanız olması gerekmektedir.

Tabletinize indirdiğiniz tarayıcıya dönün 'https://web.whatsapp.com/' yazın

Enter'a tıkladığınızda mobil sürüme yönlendirileceksiniz. Chrome tarayıcısının sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın 'Masaüstü site iste' seçeneğine dokunun.

Masaüstü sürüme giriş yaptıktan sonra karşınıza QR kod çıkacak. Telefonunuz ile kodu tarayın. Daha sonra konuşma ekranı açılacak. Mesaj göndererek çalışıp çalışmadığından emin olabilirsiniz.

Whatsapp Web Uzaktayken Nasıl Çalışır?

Telefon uzaktayken de Whatsapp servisinden yararlanılabilir. QR kodu telefon kameraya okutulduktan sonra Whatsapp Web uygulaması kullanılabilir. Web.Whatsapp.com adresindeki QR kodu okutmadan önce Oturumu Açık Tut kutucuğuna tıklayın. Bu kutucuğa tıklamanız durumunda Whatsapp Web servisi sürekli açık kalır. Telefon uzakta olsa da bilgisayar üzerinden Whatsapp mesajları okunabilir, arkadaş listesindeki kişilere mesaj gönderilebilir.

Bilgisayardan Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

Iphone için;

Bilgisayardan https://web.whatsapp.com/ adresine girin.

Telefondan Whatsapp'a girin ayarlar bölümüne tıklayın.

Açılan ekrandan Whatsapp Web/ Masaüstü bölümüne girin.

Bilgisayarda girdiğiniz sitedeki QR kodu telefonda açılan ekrana okutun.

Android için;

Bilgisayardan https://web.whatsapp.com/ adresine girin.

Sohbetler ekranından sağ alt köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Seçeneklerin içinden Whatsapp Web'e tıklayın.

Bilgisayarda girdiğiniz sitedeki QR kodu telefonda açılan ekrana okutun.

Whatsapp Web'den çıkış yapmak için;

Çıkış için 2 farklı yöntem vardır. Biri telefondan çıkış yapmak, bir diğeri bilgisayardan çıkış yapmak. Bilgisayar ekranında açık olan Whatsapp sohbet kısmının sağ üst köşesinde bulunan 3 nokta simgesine tıklayın. Bunun ardından alt alta seçenekler çıkacak. Çıkan seçeneklerin içinden en alttaki 'Çıkış' seçeneğini tıklayın.

Telefondan çıkış yapmak için Whatsapp Web girişi gibi ayarlar kısmından Whatsapp Web'e tıklayın. Giriş yapılan cihazların gösterildiği kısımda 'tüm cihazlardan çık' butonu olacaktır. Bu butona bastığınızda başarılı bir şekilde çıkış işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

