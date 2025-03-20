Yabancı öğrencilerin iftar sevinci

Türkiye'de Ortadoğu'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeden gelen uluslararası öğrenciler Türkiye'de eğitimine devam ediyor. Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı dünya sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. Son verilere göre ise ülkede yabancı öğrenci sayısı 340 bin civarında. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bağlı farklı derneklere üye öğrenciler ramazan ayında çeşitli etkinliklerle bir araya geliyor. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerle Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Üsküdar'daki iftar programı öncesinde bir araya geldik; ülkelerindeki ramazanı ve Türkiye'deki ramazanları konuştuk.

Arakanlı Muhammed Saif Uddin (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp 5. Sınıf Öğrencisi, 27): 7 yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'da ramazan muhteşem.

Kazakistanlı Adia Boshayeva (29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi): Kazakistan'da gençler İslam'a yeniden yaklaşıyor. Bu ramazan atmosferi orada yok. İstanbul bambaşka ve güzel bir şehir, adeta âşık oldum. Maneviyatı, türbeleri her şeyi çok güzel. Ramazanın değeri biliniyor.

Nepalli Neha Shaheen (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi, 27): İstanbul'da ramazanı çok sevdim; neşeli, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik var. Dolu dolu bir ramazanın geçtiği bir şehir."