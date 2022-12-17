Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle Star TV ekranı: Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını fragmanı ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Dizinin takipçileri gelecek bölümden ilk kareleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Seyran ve Ferit bir eşikten dönüyor. Bundan sonra ne olacak merak konusu. Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu araştırılıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapım gerçek bir hikayeye odaklanıyor. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 13. Bölümü ardından Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Star TV ekranları kontrol edilirken henüz gelecek bölümden kareler paylaşılmadı.
Yeni bölüm fragmanı geldiğinizde haberimizde yerini alacak.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!
16 Aralık 2022 tarihli yeni bölümü izlemek için:
YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür.
Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.
Gelecek bölümden ilk kareler merakla bekleniyor...