Video Fragman Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı: Yalı Çapkını merakla beklenen fragmanı yayınlandı mı? | Video
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı: Yalı Çapkını merakla beklenen fragmanı yayınlandı mı? | Video

Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı: Yalı Çapkını merakla beklenen fragmanı yayınlandı mı? | Video

19.12.2022 | 09:15

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 13. bölümü yayınlandı. Yalı Çapkını son bölümündeki Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesi dizinin sosyal medyada en çok izlenen sahnesi oldu. Dizinin hayranları ve takipçileri Yalı Çapkını 14. bölümünü merakla beklemeye başladılar. İzleyicilerin bir diğer merak ettiği konu da Yalı Çapkını 14. bölümü fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusu oldu. Yalı Çapkını yeni bölümü fragmanı yayınlandığı anda sitemizde bulabilirsiniz.

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Yalı Çapkını 13. Bölümün Konusu; Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

OYUNCULAR: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

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