Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV ile yayında! Seyran’a kötü sürpriz

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.