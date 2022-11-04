Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV ile yayında! Seyran’a kötü sürpriz

Yalı Çapkını son bölüm izle full, tek parça, HD, kesintisiz seçenekleriyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yeni yapım ilk bölümünden itibaren takip ediliyor. Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV dizi izle ekranlarında yerini aldı. Seyran ve Ferit yeni bir sınavdan geçiyor. İşte, Star TV Yalı Çapkını 7. Bölüm full izle ekranı!
YALI ÇAPKINI DİZİ İZLE
Dizinin 7. bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için:
Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.
İstanbul'daki yalı sahneleri Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.