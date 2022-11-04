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Giriş Tarihi: 4.11.2022 23:36

Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV ile yayında! Seyran’a kötü sürpriz

Yalı Çapkını 7. Bölüm izle dizinin yeni bölümü ardından araştırılmaya başladı. Star TV ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına devam ediyor. Yalı Çapkını son bölüm izle araştırmaları başladı. Ferit, Seyran ile konuşmak için tek bir günü beraber geçirmeyi ister. Beraber çıktıkları yemekte Seyran kötü bir sürpriz ile karşılaşır. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 7. Bölüm full izle!

Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV ile yayında! Seyran’a kötü sürpriz

Yalı Çapkını son bölüm izle full, tek parça, HD, kesintisiz seçenekleriyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yeni yapım ilk bölümünden itibaren takip ediliyor. Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV dizi izle ekranlarında yerini aldı. Seyran ve Ferit yeni bir sınavdan geçiyor. İşte, Star TV Yalı Çapkını 7. Bölüm full izle ekranı!

YALI ÇAPKINI DİZİ İZLE

Dizinin 7. bölümünü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için:

YALI ÇAPKINI 7. YENİ BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.

Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.

İstanbul'daki yalı sahneleri Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.

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Yalı Çapkını 7. Bölüm izle Star TV ile yayında! Seyran’a kötü sürpriz
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