Yalı Çapkını 7. Bölüm TEK PARÇA İZLE! STAR TV ile Yalı Çapkını SON BÖLÜM FULL İZLE! (4 Kasım 2022 Cuma) | Video
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisi dün akşam 7. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yalı Çapkını son bölümde, Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder. Fuat ise Suna’yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır. Yalı Çapkını 7. Bölümü TEK PARÇA 'https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/7-bolum' linkinden izleyebilirsiniz..