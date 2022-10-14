Haberler Yaşam Haberleri Yalı Çapkını son bölüm izle: Yalı Çapkını 4.bölüm full tamamı izle Star TV’de
Giriş Tarihi: 14.10.2022 19:13

Yalı Çapkını son bölüm izle: Yalı Çapkını 4.bölüm full tamamı izle Star TV’de

Star TV ekranlarında Yalı Çapkını izleyiciyle Cuma akşamı buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’in rol aldığı dizide bu hafta Ferit’in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran’la atışmaları sürer. İstanbul’a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa’yı ziyarete gelir. Heyecanla izlenen diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Yalı Çapkını 4.bölüm full tamamı HD izle şeklinde araştırma yapıyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Yalı Çapkını son bölüm izle: Yalı Çapkını 4.bölüm full tamamı izle Star TV’de

Yalı Çapkını 4. bölüm izleyiciyle Star TV'de buluşuyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı dizide bu hafta Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan'ın arasında olanlara istemeden şahit olur. İşte Yalı Çapkını 4.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Yalı Çapkını 4.bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 4.BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran'la atışmaları sürer. İstanbul'a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa'yı ziyarete gelir.

Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan'ın arasında olanlara istemeden şahit olur. Asuman'ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar'ı Asuman'a destek vermek için bir araya getirir. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalı Çapkını son bölüm izle: Yalı Çapkını 4.bölüm full tamamı izle Star TV’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA