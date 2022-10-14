Video Medya Yalı Çapkını son bölüm izle: “Hayatını zindan ederim senin çocuk!”
Yalı Çapkını son bölüm izle: “Hayatını zindan ederim senin çocuk!”

Yalı Çapkını son bölüm izle: “Hayatını zindan ederim senin çocuk!”

14.10.2022 | 23:28

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Star TV dizisi Yalı Çapkını 4.bölüm izleyicisini ekran başına kilitliyor. 14 Ekim Cuma akşamı yayınlanan yeni bölüme “Hayatını zindan ederim senin çocuk!” sözü damga vurdu. Öte yandan Ferit'in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran'la atışmaları sürer. İstanbul'a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa'yı ziyarete gelir. İşte Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar… https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

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