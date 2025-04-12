Yangın riskine karşı ormana giriş yok

Orman yangınları açısından birinci derecede hassas bölgeler arasında yer alan Muğla'da, 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yapılacak çalışmaların yanı sıra; vatandaşları da yakından ilgilendiren bir dizi yeni kararlar alındı. Valilikte düzenlenen toplantıya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda yapılacak çalışmaların yanı sıra; vatandaşları da yakından ilgilendiren bir dizi yeni kararlar alındı. İşte o kararlar:Orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı vb. yakmak Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereği yasak.Zeytinliklerde hasat sonrası anız yakılmaması ve teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi için mahalle halkına eğitimler verilecek.Kırsalda biçer-döver gibi tarım araçlarıyla çalışanların, yanlarında en az 2 tonluk su tankeri ve 2 adet 6 kg'lık yangın söndürücü bulundurmaları zorunlu olacak.Yaz aylarında il dışından gelen arıcı ve çobanların kimlik tespiti muhtarlar, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak, bu kişilere yangın eğitimi verilecek. Ayrıca yanlarında en az 6 kg'lık 2 adet yangın tüpü bulundurmaları sağlanacak.Yangın riski yüksek bölgelerde, 1 Mayıs – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanacak. Temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetleri, orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak. Caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak.