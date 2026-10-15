Yapay zekâ, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarında 16 modülde ücretsiz eğitim verilecek

"Yapay Zekâ", "Veri Analizi" ve "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda toplam 16 ders modülü yer alacak. Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademisyenleri tarafından verilecek. Başvurular www.dijitaluniversiteplatformu.org internet adresi üzerinden 20 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak ve adaylara e-posta yoluyla bildirilecek. Dersler ise 3 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Dijital Üniversite Platformunun Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirmek ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulunun en önemli görevlerinden birinin ülkenin yetenek havuzunu çeşitlendirmek, zenginleştirmek ve derinleştirmek olduğunu vurgulayan Özvar, "Geleceğin mesleklerini gençlerimize kazandırabilmek adına Dijital Üniversite Platformumuz çok önemli bir işlev görecektir." dedi.

Üç okul bünyesinde sunulacak 16 ders modülünün özellikle dijital teknolojiler ve yapay zekâ alanlarında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Özvar, "İnanıyorum ki bu modüller ve bu modüllerin bağlı olmuş olduğu üç okul, bugün itibarıyla ülkemizde ihtiyacı duyulan dijital ve yapay zekâ yeteneklerine yeni imkânlar, yeni bir güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 135 BİNDEN FAZLA BAŞVURU YAPILDI

Dijital Üniversite Platformunun temellerinin geçen yıl başlatılan Yapay Zekâ ve Veri Analizi Okulu programıyla atıldığını hatırlatan Özvar, çevrim içi eğitimlere gösterilen yoğun ilginin platformun genişletilmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

Geçen yıl Yapay Zekâ ve Veri Analizi Okuluna 135 binden fazla kişinin başvurduğunu, 30 bini aşkın katılımcının ise iki dönem boyunca eğitimlere devam ettiğini belirten Özvar, bu ilginin dijital üniversite ihtiyacını açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Özvar, geçen yıl dört üniversitenin katkısıyla yürütülen programa bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesinin de katıldığını belirterek eğitimlerin daha geniş bir içerikle sunulacağını kaydetti.

"BAŞVURMAKTA GECİKMEYİN"

Dijitalleşmenin insanlara yalnızca yeni mesleki beceriler kazandırmadığını, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı da sunduğunu belirten Özvar, platformun katılımcılara değişen teknolojileri ve yeni ihtiyaçları tanıma imkânı sağlayacağını söyledi.

Platformun kapsayıcı, erişilebilir ve ücretsiz olduğuna dikkat çeken Özvar, eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak "Bu bakımdan ders almak isteyecek vatandaşlarımızın Dijital Üniversite Platformuna başvurmakta gecikmemelerini öneriyorum." dedi.

"KAPSAYICI, ERİŞİLEBİLİR VE ÜCRETSİZ"

Platform, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de programa akademik katkı sağlayacak.

Dijital Üniversite Platformu Yapay Zekâ Okulu, Veri Analizi Okulu ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulunu aynı çatı altında buluşturacak.

Yapay Zekâ Okulunda "Makine Öğrenmesi", "Kolaylaştırıcı Araçlar" ve "Modern Yazılım Geliştirme" başlıklarında üç modül yer alacak.

Veri Analizi Okulunda "Temel İstatistik", "Panel Veri", "Hesaplamalı Sosyal Bilimler", "Dijital Beşerî Bilimler", "Psikometri", "Biyoistatistik" ve "Veri Analitiği" olmak üzere yedi modül sunulacak.

Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulunda ise "İklim Değişikliği ve Küresel Politikalar", "Kurumsal Sürdürülebilirlik", "Çevresel Sürdürülebilirlik", "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans Ekosistemi", "Sosyal Sürdürülebilirlik" ve "Temiz Enerji Teknolojileri" başlıklarında altı modül bulunacak.

Adaylar, ders saatleri çakışmamak kaydıyla farklı okullardan da olmak üzere en fazla iki modüle başvuru yapabilecek.

120 MODÜL İKİLİSİNİN 114'ÜNDE DERSLER ÇAKIŞMIYOR

Ders programı, katılımcıların iki farklı modülü birlikte takip edebilmelerine imkân verecek şekilde hazırlandı. Toplam 16 modülün oluşturduğu 120 olası ikiliden 114'ü ders saatleri çakışmadan birlikte alınabilecek.

Modül bazında ayrı bir kontenjan sınırlaması uygulanmayacak. Başvuru sayısının yüksek olması hâlinde değerlendirme, ilgili modülün gerektirdiği ölçütler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Program iki dönem hâlinde yürütülecek ve ortalama 24 hafta sürecek. 23 Ocak-28 Şubat 2027 tarihleri arasında dönem arası verilecek, eğitimler 4 Haziran 2027'de tamamlanacak. Modüllerin başlangıç ve bitiş tarihleri ise içeriklerine göre farklılık gösterecek.

Bir katılımcının seçtiği modüle göre toplam eğitim yükü 14 ila 24 oturum ve 42 ila 72 ders saati arasında değişecek. Yapay Zekâ: Makine Öğrenmesi modülü 24 oturum ve 72 ders saati, Temel İstatistik modülü 22 oturum ve 66 ders saati, Sosyal Sürdürülebilirlik modülü ise 14 oturum ve 42 ders saatinden oluşacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör