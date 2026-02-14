Yapay zekalı destekli ‘avcı’ operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 324 şüphelinin tamamı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Anlık bazı mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarını kullanan uyuşturucu madde satıcılarının uçtan uca şifreli gruplar kurarak sözde güvene dayalı "Kurye Sistemi" ağıyla veya bireysel olarak uyuşturucu madde satışı yaptıkları saptandı. Uyuşturucu maddelere ve kullanımına özendirici çok sayıda içerik de tespit edilmişti.

Türkiye'de ilk defa "Yapay Zeka" destekli sistem ve analizler kullanılarak uyuşturucu madde ticaretleri tek tek tespit edildi. Uyuşturucu satıcılarının söz konusu uygulamaların üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel kişilere ait alt gruplar oluşturdukları ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet veya referansla girilebildiği tespit edildi. Uyuşturucu madde satıcılarının bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip Siber Devriye Ekipleri başta olmak üzere polisiye bazı tedbirlere karşı sık sık kullanıcı isimlerini değiştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 324 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerin tamamı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Suçta kullanılan 29.5 milyar Türk Lirasına el konuldu. Şüphelilerin, 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu oldukları tespit edildi.