Yargıtay Adnan Oktar’a verilen hapis cezalarını onadı! 8 bin 658 yıl hapis cezası...

Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

KARAR HUKUK DERSİ NİTELİĞİNDE

Mağdur kızların avukatı Eser Çömlekçioğlu, yaptığı açıklamada, "Tarihi bir kararla karşı karşıyayız dosyanın %90'ı onandı. bu karar yüce Türk milletinin vicdanının tecellisidir Adnan oktar reçetesi ve yöneticileri on binlerce yıl cezası Yargıtay'da artık tarihe gömülmüşlerdir bundan sonra ülkemizde küçük kız çocuklarına kadınlarına yönelik organize kötülüğün esamesi okunmayacaktır. bu karar cesur Türk kadınlarına ve kız çocuklarına yüce Türk Devleti'nin Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu nasıl vatandaşının masumun mazlumun yanında olduğunu gösteren en net delildir. Kararın içeriği incelendiğinde yargısal açıdan hukuk dersi niteliğindedir. bu karar hem bir şablon olarak bundan sonra dini kullanarak insanları ifşa etmeye çalışan tüm örgütlerin tepesinde inmeye hazır bir adalet kılıcı olarak sonsuza kadar yer alacaktır" diye konuştu.