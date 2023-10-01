Yargıtay: ‘Senden koca olmaz’ boşanma sebebi

Ankara'da karısıyla geçinemeyen bir kişi, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi; boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafları eşit kusurlu bularak çiftin boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin kararına karşı davalı kadın kararı istinafa taşıdı. İstinaf, davalı kadının kusuru ispatlanamadığından davanın reddine karar verdi. Bu karar sonrası çift yeniden bir araya gelse de geçimsizlik devam etti. Yeniden mahkemelik olan ve Yargıtay'a taşınan dava sonrasında 2. Hukuk Dairesi emsal bir karar verdi. Koca tarafından açılan ve reddedilen davadan sonra çiftin bir araya geldikten sonra kadının kocasına yönelik, "Sen kimsin, senden koca olmaz, seni erkek olarak yetiştirmemişler, sen bu kadar beceriksiz misin" diyerek hakaret ettiğini, kadının erkeğin abisine "Ben kocam için ailemden vazgeçemem" dediğini, kadının ailesinin sıklıkla tarafların evine geldiklerini ve uzun süre yatılı kaldıklarını, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmediğine karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin yetersiz gerekçe ile davayı reddetmesinin doğru olmadığını belirterek temyiz edilen kararın bozulmasına karar verdi. Yargıtay, kararında "senden koca olmaz" sözünün haklı boşanma sebebi olduğu vurgulandı.