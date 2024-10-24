Yarım saatte bir telefonlarını kontrol ediyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"yla dikkat çekici verilere ulaşıldı. TÜİK'in istatistiklerine göre 2024 yılında 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 91 oldu. Çocukların internet kullanımına dair dikkat çeken veriler ise şunlar oldu:Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 32'si yarım saatte bir telefonlarını kontrol ediyor.Telefonunu yarım saatte bir kontrol etme, uyumadan önce en son ve uyandıktan sonra ilk olarak telefonunu kontrol etme, televizyon izlerken veya yemek yerken telefon kullanma davranışlarının en az birini yapan çocukların oranı yüzde 58'e çıktı.Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 74 olarak kaydedildi. Dijital oyun oynama oranı erkek çocuklarında yüzde 82, kız çocuklarında ise yüzde 64 oldu.Çocukların en çok interneti kullanma nedeni yüzde 83 ile video izleme oldu.Çocuklar arasında sosyal medya kullanım oranı ise yüzde 66'ya ulaştı.Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 25'i hafta içi, yüzde 41'i ise hafta sonu günde yaklaşık 2 saat ve daha fazla süre oyun oynuyor.Çocukların yüzde 40'ı planladığı süreden daha fazla oyun oynuyor ve yüzde 35'i oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmaya neden olduğunu bildirdi.Çocukların yüzde 23'ü dijital oyun oynamadığı zaman kendisini huzursuz ve mutsuz hissediyor.Çocukların en fazla kullandıkları sosyal medya platformu yüzde 96'yla YouTube oldu. Bunu sırasıyla yüzde 41'le Instagram, yüzde 26'yla TikTok, yüzde 21'le Snapchat, yüzde 13'le Pinterest, yüzde 9'la Facebook ve yüzde 4'le X izledi.