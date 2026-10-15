İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 16 Ekim Cuma için karar Valilik tarafından açıklandı!

Vali Gül'ün açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:

"İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."

"Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi."

"Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."

"Okullarımızın daha güvenli eğitim verilebilmesi için ekipler baştan sona kontrol ediyor. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Yarın da okullar tatil edildi."