İstanbul’da yarın okullar tatil mi edildi? 16 Ekim Cuma için karar Valilik tarafından açıklandı!

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan ani sıcaklık düşüşü ve şiddetli yağış uyarıları, gözleri İstanbul'daki eğitim takvimine çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarının ardından 16 Ekim Cuma günü için valilik kararı bekleniyordu. Şehir genelinde ulaşım ve güvenlik önlemleri artırılırken, okullardaki son durum netleşti.
Meteorolojik uyarıların ardından binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alan "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyordu.
İstanbul Valisi Davut Gül beklenen soruyu yanıtladı: İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü de eğitim öğretime ara verildi.
Vali Gül'ün açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:
"İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."
"Vefat eden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar, hayati tehlikeleri yok, durumları iyi."
"Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız."
"Okullarımızın daha güvenli eğitim verilebilmesi için ekipler baştan sona kontrol ediyor. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Yarın da okullar tatil edildi."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi genelinde yaşanacak ani hava değişimi nedeniyle İstanbul için kritik uyarılarda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, kuvvetli poyraz ile birlikte yerel olarak etkisini artıracak sağanak yağışların ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.
Özellikle rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen yüksek kesimlerde ve sahil şeridinde vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Olumsuz hava koşullarının cuma günü gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.
Okullarda tüm kontrollerin yapılması ve tedbirlerin alınması için pazartesi gününe kadar dikkatli bir çalışma yürütülecek.
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