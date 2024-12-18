Yaş sınırı 13 olmalı

Gençleri ve aileleri, tehlikeli akımlardan korumak için seferberlik anlayışıyla çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin duyurduğu yeni mevzuat düzenlemesi için dünya örneklerini inceliyor. Türkiye için yaş aralığı tartışması sürerken, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndaki sunumunda sosyal medya kullanımında yaşın 13 olması gerektiğini söyledi. Dijital risklere karşı dünya ülkelerinin aldığı tedbirler ise şunlar:ABD'de 16 yaşından küçük çocukların kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran tüm platformlara erişimi engellendi. Ayrıca ABD'nin Utah eyaletinde kabul edilen yasayla çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımına ailelerinin onay vermesi şartı getirildi.Avustralya, bu yıl yaptığı düzenlemeyle çocuk ve gençler arasında artan depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi vakaların önüne geçmek için 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını engelledi. Sosyal medya kullanım yaş sınırı halihazırda 13 olan Norveç ise yaş sınırını 15'e çıkarmak için çalışıyor. Çocukların sosyal medyayı kullanmasını engellemek için ciddi bir çalışma yürüten Norveç, sosyal medyaya diğer ülkelerden daha fazla mesafeli olmasıyla biliniyor. Bazı sosyal medya platformlarının yaş sınırını atlaması üzerine ise yeni bir kontrol sistemi getiriliyor.Fransa, sosyal medyada beğeni sayısını artırma ve gelir elde etme amacında olan ebeveynlere karşı çocukların kendi fotoğrafları üzerindeki haklarını korumaya yönelik düzenlemeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fransız medeni kanunundaki 'ebeveynlik yetkisi' kısmına çocuğun 'özel hayatı' kavramı eklendi.