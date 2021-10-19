Yasadışı bahis şebekesinin lideri yönetim grubunu maaşa bağladı

Adana polisi 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiği operasyonda; yasadışı bahis şebekesini çökertti. 4 farklı site üzerinden bahis oynatıp, 8 ayda 70 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan 46 zanlıdan 7'si tutuklandı, 23'ü adli kontrolle olmak üzere 24 kişi serbest kaldı. Polis operasyonundan önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen şebeke lideri B.İ.'nin 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine aylık 10 bin lira maaş verdiği ortaya çıktı.

15 EKİM'DE OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ABD merkezli 4 farklı internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatılıp, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu yasadışı bahis şebekesini tam 8 ay boyunca adım adım takip eden polis, gerekli delilleri topladıktan sonra 15 Ekim'de operasyon için düğmeye bastı.

70 MİLYON LİRALIK VURGUN

Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Kocaeli, Denizli, Manisa, Aydın, Mardin, Bolu, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Sivas, Şanlıurfa ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 6'sı kadın 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyale de el koydu. Adreslerinde bulunmayan 7 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Zanlıların, bahis siteleri üzerinden 8 ayda yaklaşık 70 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.





YÖNETİME 10 BİN LİRA MAAŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Şebeke lideri Barış İ.'nin İzmir, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de 9 kişilik bir yönetim grubu kurduğu ve her birine de 10 bin lira aylık maaş verdiği belirtildi. Operasyondan hemen önce Gürcistan'a kaçan B.İ.'nin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü kadın 15'i, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan D.S. ile birlikte 2'si kadın 31 kişi de adliyeye sevk edildi. Söz konusu zanlılardan birinin, koronavirüs salgınına karşı korunması için kendisine verilen maskeyle hem ağzını, hem de yüzünü kapatması dikkat çekti. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 23'ü adli kontrolle olmak üzere 24 kişi serbest kaldı.