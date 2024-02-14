Yasaklamak çözüm değil alternatif üretin

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı kırsal Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki E.C.'nin ailesi, önceki akşam sürekli oynadığı PUBG adlı oyunu yasakladı. Bu duruma sinirlenen E.C., yatak odasına geçip babasının silahını alarak kendini başından vurdu. Silah sesini duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde yerde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri en yakındaki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, "Bu oyunların amacı, bir ölçüde bağımlılık yapmak. Yetişkinler nasıl alkole bağımlı oluyorsa bu oyunlar da çocuklarda böyle bir bağımlılık yapıyor. Bırakın istediklerini yapsın kültürü olmamalı. İngiltere bile okullarda cep telefonunun yasaklanmasını konuşuyor. Çocuklar, ilkokuldan liseye kadar cep telefonundan uzak tutulmalı. Aileler de çocuğu iyi ilişkiyle kazanmak zorunda. Zıtlaşırsanız kazanmanız mümkün değil. Davranışın ötesinde bu bir bağımlılık haline geldiyse profesyonel destek devreye girmeli. Gençlerin ya da çocukların elinden bir şeyi aldığınız zaman yerine bir şey koymanız lazım. Burada okullara ve eğitim sistemine büyük bir görev düşüyor" dedi.