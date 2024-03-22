Yasemin’in kaçışındaki düğüm çözüldü

Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu (yaklaşık 280 milyon lira) akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, 3 yıl boyunca peşine takılan onca dedektife rağmen her defasında izini kaybettirmeyi başardı. 1033 gün süren takipte dedektifler, en son Gündoğan'ın e-mail adresine Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan girdiğini tespit etmesine rağmen, genç kadının izine bir türlü ulaşılamadı. Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanıp tutuklanmıştı.İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Yasemin Gündoğan, 19 Mart Salı günü Almanya'da havalimanında polise teslim oldu. Hakkında Ankara 9. Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı olan Yasemin Gündoğan'ın nasıl yurtdışına çıktığı ile ilgili düğüm çözüldü. Almanya vatandaşı olan Gündoğan'ın pasaport kontrol polisine Alman pasaportuyla başvurduğu belirlendi.Pasaportunda isminin 'Yasemın Guendogan' yazması nedeniyle kontrol memuru, Gündoğan'ın arandığını sistemden göremedi ve uçağa binmesine izin verdi.Yasemin'in İstanbul Havalimanı'ndan Türk Havayolları'na ait uçakla 08.30'da Bremen'e gittiği öğrenildi. Avukatı tarafından dış hatlar terminalinde karşılanan Gündoğan, bir süre durum değerlendirmesi yaptıktan sonra polise teslim oldu. Hakim karşısına çıkan Gündoğan, Bremen-Oslebeshausen Hapishanesi'ne sevk edildi.Gündoğan'ın teslim olması Almanya basınında da büyük yankı uyandırırken, genç kadını, Almanya'daki suç ortağı Büşra Satılmış'ın da avukatı olan Almanya'nın en ünlü avukatlarından Burkhard Benecken'in savunacağı ortaya çıktı. Benecken, Almanya'da geçmişti birçok ünlü ismi de savundu.